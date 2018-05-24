Чемезов рассказал о создании службы санавиации на базе «Ростеха»

В России будет создана единая служба санитарной авиации на базе «Ростеха». В настоящий момент ведутся поиски источников финансирования проекта, рассказал газете «Известия» глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Он подчеркнул, что санавиация в первую очередь будет закупать вертолетную технику у российских предприятий, прежде всего у Казанского вертолетного завода.

«В основном это будут лизинговые платежи. Через лизинговую компанию будем закупать те вертолеты, которые необходимы», — отметил Чемезов.

В частности, речь идет о вертолете «Ансат», который оснащен медицинским оборудованием.

В начале марта текущего года в Минздраве выразили надежду, что санавиация начнет работать во всех регионах России со следующего года. Пока же санитарные вертолеты есть лишь в 34 регионах страны. Они появились в прошлом году после старта приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации».