«Ростех» раскрыл стоимость контракта на поставку Су-35 Китаю

Цена контракта на поставку истребителей Су-35 Китаю составляет порядка $2,5 млрд. Об этом 24 мая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщили в госкорпорации «Ростех».

Там отметили, что четыре истребителя были переданы китайской стороне в 2016 году, еще 10 Су-35С — в 2017-м. В текущем году КНР получит оставшиеся 10 машин, сообщает «Интерфакс».

Договор на поставку 24 истребителей Су-35 поколения 4++ Москва и Пекин подписали в 2015 году. Летом 2017-го сообщалось, что Россия завершит контракт в 2019 году.

Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++. Это последний боевой самолет, который был построен на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.