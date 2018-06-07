Министр финансов Украины отправлен в отставку

Министр финансов Украины Александр Данилюк отправлен в отставку. Соответствующее решение приняла Верховная рада.

За отставку Данилюка проголосовали 254 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает «РИА Новости».

Инициатором увольнения министра финансов стал глава правительства Владимир Гройсман. Он объяснил свое решение тем, что Данилюк спровоцировал скандал на заседании правительства. Кроме того, глава Минфина распространял искаженную информацию накануне важных для страны переговоров с Евросоюзом. При этом Данилюка просили внести коррективы в свою линию поведения, однако он этого не сделал.

Гройсман подчеркнул, что вопрос об отставке министра финансов должен быть решен безотлагательно.