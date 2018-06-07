Прямой эфир

Министр финансов Украины отправлен в отставку

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр финансов Украины Александр Данилюк отправлен в отставку. Соответствующее решение приняла Верховная рада.

Очередь в кандидаты
Оппозиционный блок определился с тройкой кандидатов в президенты Украины

За отставку Данилюка проголосовали 254 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает «РИА Новости».

Инициатором увольнения министра финансов стал глава правительства Владимир Гройсман. Он объяснил свое решение тем, что Данилюк спровоцировал скандал на заседании правительства. Кроме того, глава Минфина распространял искаженную информацию накануне важных для страны переговоров с Евросоюзом. При этом Данилюка просили внести коррективы в свою линию поведения, однако он этого не сделал.

Гройсман подчеркнул, что вопрос об отставке министра финансов должен быть решен безотлагательно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МВД Украины объявил Минский процесс мертвым
Бывший генсек НАТО раскрыл реальную обороноспособность Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017