Премьер Украины предложил раде уволить главу минфина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной раде уволить главу министерства финансов Александра Данилюка. Об этом украинский премьер написал на своей странице в Facebook.

«Подписал представление в Верховную раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка», — написал Гройсман.

Накануне глава украинского кабмина заявил, что намерен уйти в отставку, если Верховная рада не примет закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Данный законопроект был принят радой в первом чтении.