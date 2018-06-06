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Премьер Украины предложил раде уволить главу минфина

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной раде уволить главу министерства финансов Александра Данилюка. Об этом украинский премьер написал на своей странице в Facebook.

«Подписал представление в Верховную раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка», — написал Гройсман.

Накануне глава украинского кабмина заявил, что намерен уйти в отставку, если Верховная рада не примет закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Данный законопроект был принят радой в первом чтении.

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