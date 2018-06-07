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Суд получил жалобу Захарченко на обращение его имущества в доход государства

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Жалоба адвокатов полковника Дмитрия Захарченко на решение суда об обращении в доход государства его имущества поступила в президиум Мосгорсуда. Экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России обвиняют в получении взяток.

«Жалоба поступила и принята к производству. Она находится на изучении у судьи, истребовано дело», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы суда.

По словам собеседника агентства, в течение месяца со дня получения дела судья примет решение, передавать ли его на рассмотрение президиума.

Никулинский суд Москвы 1 декабря 2017 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей.

6 июня следствие вынесло постановление по делу о взятках, согласно которому миллиарды, изъятые у Захарченко, перестали быть вещественным доказательством. В конце мая стало известно, что арестованные средства были похищены. По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) организовал проверку.

Захарченко задержали в сентябре 2016 года при получении взятки в размере 7 млн рублей. Полковника обвиняют в превышении полномочий и во взяточничестве, он находится под арестом с 2016 года.

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