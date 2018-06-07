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У армянского посольства в Москве обнаружили украшения XVII–XIX веков

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Эксперты обнаружили изразцы и перстни периода XVII–XIX веков в Армянском переулке по время работ по благоустройству улиц Москвы. Артефакты перейдут в Фонд археологических находок. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в четверг, 7 июня. 

Среди находок также есть фрагменты керамической и стеклянной посуды.

Специалисты обращают особое внимание на несколько мужских перстней из белого металла и медного сплава.

«На щитках перстней-печаток можно рассмотреть рельефные изображения с геральдической символикой и растительными мотивами. На других есть вставки из стекла и серого агата», — цитирует сайт мэра руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

6 апреля сообщалось, что археологи обнаружили расписную керамику периода IV века до н. э. возле железнодорожной части Крымского моста. Среди находок также были артефакты,созданные в период от бронзовой эры до XIX века.

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