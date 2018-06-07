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Режиссер Попогребский рассказал о влиянии Муратовой на кинематограф

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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
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Режиссер Алексей Попогребский заявил, что у скончавшейся Киры Муратовой был особый взгляд на мир, особый образ мышления.

«Для меня в кино было два главных режиссера — это Алексей Герман и Кира Муратова, которую я просто обожал», — сказал «РИА Новости» автор картины «Как я провел этим летом».

Кинорежиссер и сценарист Андрей Прошкин отметил, что Муратова «не поддавалась моде, а сама, наоборот, оказывала влияние».

При этом Прошкин подчеркнул, что Муратова оставалась «очень живым режиссером, c жесткой рукой, все ее картины были очень авторскими».

Кира Муратова умерла на 84-м году жизни. Она является автором картин «Долгие проводы», «Короткие встречи», «Астенический синдром».

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