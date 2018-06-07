Канал CNN во время эфира написал слово «Россия» с ошибкой

Американский телеканал CNN во время прямой трансляции написал на экране слово «Россия» с ошибкой.

Предположительно на экране за спиной ведущего должно было появиться название страны, написанное на русском языке, чтобы затем смениться на название на английском, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Однако сотрудники телеканала написали слово с ошибкой. Вместо буквы «О» они поставили латинскую U. В результате на экране появилась странное слово «РUССИЯ», о чем сообщил в своем Twitter телеканал RT.

Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию pic.twitter.com/IRGGHlZr3r — RT на русском (@RT_russian) June 6, 2018

CNN не первый раз испытывает трудности с российской культурой и русским языком. В мае 2017 года на обложке журнала Time появилось изображение Белого дома, который превращался в храм Василия Блаженного (на Западе его часто путают с Кремлем).

Тогда в Twitter телеканала появился комментарий изображения, где купола православного храма были названы минаретами.

2 июня российские футбольные болельщики в социальных сетях заметили, что в представленном FIFA ТВ-ролике на 29-й секунде вместо звезды на Спасской башне Кремля присутствует крест. Допущенную мультипликаторами неточность пообещали устранить в обновленной версии ролика.