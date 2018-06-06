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Миллиарды полковника Захарченко перестали быть вещдоками

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Девять миллиардов рублей, фигурирующих в деле полковника Дмитрия Захарченко, перестали быть вещественными доказательствами, говорится в постановлении следствия, который оказался в распоряжении «РИА Новости».

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Адвокат Захарченко Александр Горбатенко подтвердил подлинность документа, отметив, что защита ознакомилась с ним во время изучения материалов дела. 

В этой связи Захарченко обратился в суд с требованием пересмотреть решение об изъятии 9 млрд рублей и квартир у его семьи, поскольку они не фигурируют в уголовном деле.

Бывший руководитель управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей.

1 декабря 2017 года Никулинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации и обращении в доход государства имущество полковника на сумму более 9 млрд рублей. Мосгорсуд признал решение законным.

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