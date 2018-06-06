Выставка патриотической одежды открылась в Госдуме

Выставка патриотической одежды молодых российских дизайнеров открылась в Госдуме в преддверии Дня России. Целью проведения мероприятия стало укрепление патриотических настроений молодежи.

В рамках экспозиции «Моя Россия — мой выбор!» представлены модели с традиционной российской атрибутикой — спортивные куртки с аппликацией в виде двуглавого орла, футболки с принтом с кремлевскими звездами или с датами последних выборов и инаугурации президента, а также плащ в цветах триколора, передает ТАСС.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности использования изображения герба России. В частности, он предоставляет гражданам и организациям возможность изображать его на сувенирной и подарочной продукции, использовать на массовых мероприятиях, соревнованиях, съездах общественных организаций, а также в каких-то других случаях в повседневной жизни. До этого герб можно было использовать только в оговоренных законодательством случаях.