Пара украла стадо овец и обменяла его на «УАЗ» в Алтайском крае

Мужчина и женщина похитили стадо овец и другие ценности с фермы в селе Первомайское Алтайского края, где раньше работали, а затем обменяли овец на автомобиль «УАЗ».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю, инцидент произошел в ночь на 6 июня на территории частного фермерского подворья. Бывшие работники предприятия украли овец, маслобойку, дробилку для зерна, доильный аппарат, сепаратор и конское седло, сообщает altapress.ru.

Было установлено, что 18 овец похитители обменяли на автомобиль «УАЗ», двух других продали, а остальное имущество распродали жителям села Первомайское. Общая сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемые были задержаны. Похищенное изъяли. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.