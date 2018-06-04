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Россиянин пытался незаконно вывезти в Казахстан леопардов и питона

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Хозяин передвижного зверинца из Искитима Новосибирской области получил условный срок за контрабанду особо ценных животных, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Когда зоопарк ехал на гастроли в Казахстан, во время пограничного контроля в Алтайском крае в багаже нашли питона тигрового темного, двух удавов императорских, ару сине-желтого, ару зеленокрылого, ару солдатского, трех леопардов и пуму.

Как передает altapress.ru, документов на вывоз животных у владельца не было. Суд назначил обвиняемому наказание в виде на двух лет и четырех месяцев условно с испытательным сроком один год.

Ранее в Австралии построили забор вокруг национального заповедника Ньюхейвен из-за многочисленных нападений диких кошек на охраняемые и редкие виды животных. Длина сооружения составляет 44 км, высота –– 3 м.

В апреле в национальном парке Приморья «Земля леопарда» сообщили, что численность самой редкой кошки Земли — дальневосточного леопарда — увеличилась в регионе. Только с начала 2018 года было зафиксировано рекордное количество котят.

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