В Австралии построили 44-километровый забор от кошек

В Австралии построили забор вокруг национального заповедника Ньюхейвен из-за многочисленных нападений диких кошек на охраняемые и редкие виды животных.

По данным издания The Guardian, длина сооружения составляет 44 км, высота –– 3 м. Забор располагается по периметру всего заповедника, который занимает территорию в 9 тыс. га.

Заграждение будет находиться под напряжением, чтобы наверняка избежать проникновения кошек на территорию нацпарка, в котором проживают вымирающие виды кроличьих бурундуков, намбатов, кволлов и еще не менее семи видов редких млекопитающих.

В апреле в национальном парке Приморья «Земля леопарда» сообщили, что численность самой редкой кошки Земли — дальневосточного леопарда — увеличилась в регионе. Только с начала 2018 года было зафиксировано рекордное количество котят.