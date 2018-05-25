Судимая 10 раз девушка ударила ножом знакомого в Алтайском крае
Жительница села Славгородское в Алтайском крае подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.
По предварительной информации, у мужчины и женщины произошел конфликт, в ходе которого девушка взяла нож и нанесла удар оппоненту. В результате произошедшего пострадавший был госпитализирован, а злоумышленница сбежала, сообщает altapress.ru.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий девушка была задержана. Ей оказалась ранее судимая не менее 10 раз 27-летняя местная жительница.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.