Судимая 10 раз девушка ударила ножом знакомого в Алтайском крае

Жительница села Славгородское в Алтайском крае подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

По предварительной информации, у мужчины и женщины произошел конфликт, в ходе которого девушка взяла нож и нанесла удар оппоненту. В результате произошедшего пострадавший был госпитализирован, а злоумышленница сбежала, сообщает altapress.ru.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий девушка была задержана. Ей оказалась ранее судимая не менее 10 раз 27-летняя местная жительница.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.