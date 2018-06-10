Потянуло к воде

Серебряный бор — одна из самых больших и популярных зон летнего отдыха в столице. В парке открыты сразу несколько пляжей: некоторые подойдут скорее любителям активного отдыха, а некоторые — тем, кто приехал позагорать с детьми
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
На берегу озера Белое отдыхают в основном жители восточных районов столицы. Правда, стоит иметь в виду, что это далеко не самый хорошо оборудованный пляж в городе
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В Строгино едут не только затем, чтобы искупаться, но и для того, чтобы попробовать себя в водных видах спорта: мало того, что здесь, в отличие от большинства городских пляжей, ощущается большая вода, в Строгинской пойме также можно взять уроки серфинга и даже яхтинга
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
На севере столицы жители могут отдохнуть на пляже «Левобережный» — он находится на берегу Химкинского водохранилища
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Отдыхающие на пляже «Покровский берег». Бесплатная и, что приятно, очень хорошо благоустроенная зона отдыха находится в районе Покровское-Стрешнево, у входа в канал имени Москвы
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Если хочется просто посидеть у воды и позагорать, то можно отправиться к расположенному в Крылатском Гребному каналу
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Вообще-то, парк «Северное Тушино» и так выходит к воде, но для особо страждущих на его территории оборудовали дополнительный летний бассейн
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
На берегу Большого садового пруда в Тимирязевском парке
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В популярном у москвичей Парке Горького, конечно, особенно не покупаешься. Зато можно позагорать на лежаках на набережной с видом на проходящие мимо прогулочные корабли
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В столице еще в конце мая начался пляжный сезон. Всего, по данным московских властей, в этом году в городе будут работать 123 летних зоны отдыха (правда, купание разрешено далеко не везде). Многие уже успели их опробовать благодаря теплой погоде, пришедшей в город в начале июня. Для тех, кто до воды еще не добрался, но очень хочет, — портал iz.ru собрал самые известные и популярные столичные пляжи.
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