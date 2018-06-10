Потянуло к воде

В столице еще в конце мая начался пляжный сезон. Всего, по данным московских властей, в этом году в городе будут работать 123 летних зоны отдыха (правда, купание разрешено далеко не везде). Многие уже успели их опробовать благодаря теплой погоде, пришедшей в город в начале июня. Для тех, кто до воды еще не добрался, но очень хочет, — портал iz.ru собрал самые известные и популярные столичные пляжи.