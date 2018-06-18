Запнулись о «Систему»

Перенос общероссийского запуска экстренной «Системы-112» мешает полноценной работе комплекса реагирования на ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Как сообщили «Известям» в АО «ГЛОНАСС», в случае аварий в регионах, где не налажено сопряжение «Эры» с «Системой-112», операторы вынуждены сами обзванивать территориальные отделения скорой помощи и полиции. Это в 12,5 раза увеличивает время оповещения оперативных служб. В регионах, где «Система-112» работает в полноценном режиме, на эти цели уходит всего 19 секунд.

Российская система спасения граждан, попавших в дорожные аварии, работает с 2015 года. В «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано уже более 2 млн автомобилей из 50 млн российского автопарка. По состоянию на 6 июня 2018 года системой принято и обработано уже свыше одного миллиона вызовов, из которых 12 тыс. потребовали привлечения служб экстренного реагирования, а 6,6 тыс. — приняты в автоматическом режиме, когда при сильном повреждении автомобиля водитель и пассажиры не могли сами вызвать помощь.

Однако полноценную работу системы тормозят проблемы с повсеместным вводом в России «Системы-112» (единая служба вызова скорой помощи, полиции и МЧС). Как сообщили «Известиям» в АО «ГЛОНАСС», в регионах, где служба «112» работает в полном режиме, для передачи информации о ДТП оперативным службам нужно всего 19 секунд. В других субъектах, где сопряжения «Эры» и службы «112» еще не произошло, на это понадобится около четырех минут. В этом случае оператор «Эры» дозванивается до экстренных служб по телефону на общих основаниях, объясняет ситуацию и передает необходимую информацию.

При нормальном взаимодействии обеих систем координаты автомобиля передаются оперативникам в формате X и Y. Такие точные данные исключают путаницу для врачей, спасателей и ГИБДД.

— В случае неавтоматизированного сопряжения (когда оператор «Эры», приняв вызов о ДТП, сам дозванивается в службы. — «Известия») информация о пострадавшем автомобиле передается в виде адреса — населенный пункт, улица, дом или километр трассы. Это может затруднить поиск точного местоположения машины экипажами служб экстренного реагирования, — рассказал «Известиям» руководитель контактного центра ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» Роман Рулев.

Кроме того, сопряжение двух служб дает комплексную координацию всем оперативным службам: полиция знает, выехали или нет пожарные и медики, и наоборот. Полицейские могут оперативно связаться с водителем, если он в состоянии говорить. Не менее важно, что полицейские могут сразу же получить информацию об автомобиле и его владельце. Всего этого нет, если в регионе не прошло сопряжение «Эры» и «Системы-112».

В Минкомсвязи «Известиям» сообщили, что на данный момент в постоянной эксплуатации «Система-112» работает в 12 регионах: в Хабаровском крае, в республиках Татарстан и Коми, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Санкт-Петербурге, в Калининградской, Новосибирской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской и Тульской областях. В 64 регионах «Система-112» пока находится в опытной эксплуатации, а это означает, что автоматического сопряжения с «Эрой» всё еще нет. Еще в девяти регионах «Система-112» пока только создается.

В МВД запрос «Известий» об эффективности работы «Системы-112» и «Эры» переадресовали в МЧС. Начальник управления организации информирования населения МЧС Жанна Терехова сообщила «Известиям», что взаимодействие «Системы-112» и «Эры» позволяет ускорить реагирование экстренных служб на ДТП. Она добавила, что завершение создания «Системы-112» в большинстве регионов России предусмотрено в 2019 году, до 2022 года будут проводиться мероприятия по ее развитию и совершенствованию.

На момент запуска «Эры» во всех регионах России должна была работать «Система-112», но этого не произошло, отметили в АО «ГЛОНАСС». На федеральном уровне единая «Система-112» должна была запуститься в 2018 году, но ранее сообщалось, что ее ввод отложен до 2020 года из-за недостатка финансирования.

Сопряжение «Эры» и «Системы-112» должно быть реализовано в кратчайшие сроки, лаги в реакции оперативных служб дорого обходятся государству, отметил автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

— У парамедиков есть термин «золотой час» — это тот небольшой промежуток времени, за который врачи могут спасти тяжело травмированного человека, оказать ему наиболее эффективную медпомощь. Кому-то может показаться неважным — какие-то лишние 15 минут на вызов бригады скорой помощи, еще минут 15 пока они найдут место аварии, но именно эти минуты решают всё, — рассказал Сергей Ифанов. — «ЭРА-ГЛОНАС» как раз и задумывалась для того, чтобы успевать укладываться в этот «золотой час». Для этого бригады скорой помощи и спасателей дежурят на трассах. Скорейший ввод в эксплуатацию «Системы-112» должен стать приоритетом государства.

По статистике ГИБДД, в 2017 году на дорогах России погибли 19 тыс. человек, 215 тыс. граждан получили травмы различной степени тяжести. Преимущественно в ДТП гибнут люди трудоспособного возраста.