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Две трети россиян смотрят телевизор каждый день

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Daniel Law
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Просмотр телевизора в России не теряет своей популярности, хотя бы раз в месяц его смотрят 99% россиян. Об этом в среду, 6 июня, заявил генеральный директор исследовательской компании Mediascope Руслан Тагиев.

Примерно 92% опрошенных смотрят телевизор минимум раз в неделю, 71% — раз в день. По словам Тагиева, в мире с 2015 по 2017 год время просмотра телевизора «снизилось в семь минут». 

«В России — четыре минуты, это прекрасный результат, меньше чем где бы то ни было», — сказал Тагиев, которого цитирует «РИА Новости».

Он также отметил, что чаще всего при просмотре телевизионных передач зрителей  привлекают развлекательные передачи, сериалы и спорт.

5 июня сообщалось, что детей до трех лет нужно полностью оградить от телефонов, телевизоров и других устройств с экранами, а подросткам до 18 лет стоит проводить у монитора не более двух часов в день. Среди последствий чрезмерного использования гаджетов и «экранной зависимости» названы ожирение и развитие онкологических заболеваний, депрессиz, тревожность и многое другое.

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