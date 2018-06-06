Две трети россиян смотрят телевизор каждый день

Просмотр телевизора в России не теряет своей популярности, хотя бы раз в месяц его смотрят 99% россиян. Об этом в среду, 6 июня, заявил генеральный директор исследовательской компании Mediascope Руслан Тагиев.

Примерно 92% опрошенных смотрят телевизор минимум раз в неделю, 71% — раз в день. По словам Тагиева, в мире с 2015 по 2017 год время просмотра телевизора «снизилось в семь минут».

«В России — четыре минуты, это прекрасный результат, меньше чем где бы то ни было», — сказал Тагиев, которого цитирует «РИА Новости».

Он также отметил, что чаще всего при просмотре телевизионных передач зрителей привлекают развлекательные передачи, сериалы и спорт.

5 июня сообщалось, что детей до трех лет нужно полностью оградить от телефонов, телевизоров и других устройств с экранами, а подросткам до 18 лет стоит проводить у монитора не более двух часов в день. Среди последствий чрезмерного использования гаджетов и «экранной зависимости» названы ожирение и развитие онкологических заболеваний, депрессиz, тревожность и многое другое.