Король говорит

Родриго Дутерте стал героем очередного скандала. Во время визита в Южную Корею филиппинский лидер расцеловал свою замужнюю соотечественницу на глазах многочисленных сторонников. За день до этого президент в очередной раз «послал» своего заочного оппонента — высокопоставленного чиновника ООН. Шокирующие действия и заявления Дутерте уже стали своеобразной визитной карточкой филиппинского лидера. В том, какие цели глава Филиппин преследует своим эпатажным поведением, разбирался портал iz.ru.

Уста сахарные

Героем очередной пикантной и как минимум неоднозначной ситуации филиппинский лидер стал 3 июня во время визита в Южную Корею. На встрече с филиппинскими рабочими, которые трудятся за рубежом, президент расцеловал в губы одну из участниц мероприятия — вышедшую замуж за корейца соотечественницу и мать двоих детей.

В ходе выступления Дутерте пообещал подарить кому-то из присутствующих книгу журналиста Арьеса Руфо «Алтарь секретов: секс, политика и деньги в Филиппинской католической церкви», пишет Philippine Star. В качестве «платы» Дутерте потребовал, чтобы получательница подарка его поцеловала. Одна из поднявшихся на сцену участниц удостоила его поцелуем в щеку, а вторую, несмотря на ее сопротивление, 73-летний президент расцеловал в губы.

Попытка Дутерте объяснить, что всё это было проделано в шутку, удовлетворила не всех. «Президент Дутерте действовал как феодальный властитель, который считает, что президентский пост дает право творить всё что угодно», — заявила филиппинский сенатор, активистка и журналистка Риза Хонтиверос. «Даже если это произошло по взаимному согласию, инициатором был президент, который обладает колоссальной, даже пугающей властью», — добавила политик, слова которой приводит АР. Филиппинская левая женская партия Gabriela также осудила действия президента, назвав поцелуй свидетельством «мужского шовинизма и женоненавистничества» главы государства, которые способствуют тому, что «приставания к женщинам выглядят нормальным явлением».

Сериальные страсти

Повышенное внимание Дутерте к представительницам прекрасного пола даже стало поводом для экранизации. В одном из эпизодов сериала «Государственный секретарь», выходящем на американском телеканале CBS, филиппинский лидер (его роль исполнил Джоэль де ла Фуэнте) пристает к заглавной героине (Теа Леони), за что получает от шефа американской дипломатии по лицу. «Телевизионный» президент остается в итоге с носом — разбитым и окровавленным.

Вымышленный сюжет, однако, стал поводом для вполне реального дипломатического демарша. Филиппинская дипмиссия в Вашингтоне направила в CBS письмо, в котором заявила о возмущении серией, в которой глава государства выставлен в столь невыгодном свете. «Это крайне негативное изображение главы нашего государства не только вызывает сомнения в уважении к офису президента Филиппин, но и унижает подход нашей страны к ведению дел во внешней политике», — посетовали дипломаты, заявив, что страна «в течение длительного времени ведет борьбу за права женщин и гендерное равноправие».

м2 Кадр из сериала «Государственный секретарь» Фото: youtube.com

В действительности Дутерте не раз обвиняли в сексизме в прошлом. В ходе избирательной кампании, по итогам которой он победил на президентских выборах в мае 2016 года, он не раз целовал и обнимал представительниц своего электората.

Дутерте не следит не только за своими действиями, но и тем более за высказываниями, которые касаются женщин. Так, еще в ходе предвыборной гонки он прокомментировал захват заложников в тюрьме в Давао — городе, в котором и начался взлет политической карьеры Дутерте. В 1989 году бежавшие из местной колонии преступники захватили полтора десятка заложников, пятеро из которых впоследствии погибли. Среди них была и миссионерка из Австралии Жаклин Хэмилл — перед смертью ее изнасиловали. Дутерте, вспоминая этот инцидент в апреле 2016-го, говорил, что она была «как американская актриса». «Я был зол, поскольку они ее изнасиловали. Она же была так прекрасна, и мэр должен был быть первым. Очень жаль», — заявил Дутерте, который был вице-мэром и мэром города с 1988 года.

Чтобы не рожали партизан

Шокирующий эффект произвела и его речь о борьбе с филиппинскими партизанами-маоистами. В феврале этого года Дутерте предложил солдатам стрелять по партизанкам Новой народной армии так, чтобы они утратили репродуктивную функцию. Лишившись возможности рожать детей, маоистки «окажутся бесполезными» для целей маоистов, заявлял президент.

В опубликованной позднее президентской администрацией стенограмме выступления Дутерте самых жестких слов из этой речи нет. Тем не менее в правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) выступили с резкой критикой в адрес филиппинского правителя. «Это еще одно из сексистских, унизительных и оскорбительных заявлений, с которыми президент выступал в адрес женщин, — отметил исследователь HRW Карлос Конде, слова которого приводит The Guardian. — Оно поощряет правительственные силы к сексуальному насилию в ходе вооруженного конфликта, что является нарушением международного гуманитарного права».

Президентский посыл

Накануне визита в Южную Корею Дутерте в очередной раз позволил себе брань в адрес представителя Организации Объединенных Наций. Поводом для этого стали высказывания специального докладчика ООН по вопросу независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саяна, который прокомментировал отставку главного судьи Верховного суда Филиппин Марии Лурдес Серено. Ранее Дутерте критиковал ее, называя врагом за отказ выполнять спорные решения правительства.

м3 Фото: REUTERS/Erik De Castro

Гарсия-Саян в связи с этим заявил о том, что увольнение судьи стало олицетворением тех угроз, с которым сталкивается филиппинская система правосудия. «Ее отставка — это пугающий сигнал для других судей Верховного суда и представителей судебной власти», — заявил представитель глобальной организации.

Вполне ожидаемо высказывания эксперта ООН и бывшего главы МИДа и минюста Перу встретили ожесточенный отпор со стороны резкого на язык филиппинского лидера. Дутерте посоветовал спецдокладчику Объединенных Наций не вмешиваться во внутренние дела его страны, а самого Гарсия-Саяна послал к черту. Пресс-секретарь президента Гарри Рок при этом утверждал, что, хоть его боссу и не нравились утверждения Серено о заговоре против нее, к отставке судьи глава государства отношения не имеет.

Огнем и мечом

Филиппинский президент уже не раз «посылает» иностранных лидеров и целые международные организации, которые позволяют себе критиковать режим в Маниле — в частности, в связи с нарушением прав человека. Подобные обвинения чаще всего звучали в связи с мощной кампанией по зачистке Филиппин от наркоторговцев — с санкции Дутерте местная полиция, по разным оценкам, уничтожила тысячи дилеров или людей, которые лишь подозревались в причастности к торговле зельем.

м4 Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Wang Yu

Так, в декабре 2016-го филиппинский лидер обозвал верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада Аль-Хусейна идиотом после того, как тот заявил о необходимости расследования заявлений Дутерте о личном участии в казни предполагаемых наркоторговцев в Давао. Тот же Аль-Хусейн в марте 2018 года посоветовал Дутерте пройти освидетельствование у психиатра. Поводом для этого пожелания стало включение спецдокладчика ООН в перечень коммунистов, борьбу с которыми продолжает Манила. Подобные «нападки не могут оставаться без ответа, и Совет ООН по правам человека должен заявить о своей позиции», отметил представитель организации.

Впрочем, непререкаемых авторитетов для Дутерте, похоже, не существует. Он не раз повторял, что с наркомафией и зависимыми от наркотиков людьми будет бороться любыми возможными методами, а уж в адрес ООН президент и вовсе высказывался без какой-либо оглядки на нормы дипломатического протокола. Так, Дутерте предупреждал, что Филиппины могут выйти из Объединенных Наций и Международного уголовного суда (позднее в канцелярии заявили, что глава государства всего лишь шутил), называл критиковавшего его Аль-Хусейна идиотом и обещал, что сожжет саму ООН, если поедет в Соединенные Штаты.

Характер или стратегия?

Вызывающие действия Дутерте — это не какая-то продуманная линия поведения, а лишь результат отсутствия элементарных норм приличия. Во всяком случае, такой точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник центра Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО Андрей Дикарев. «Такие же вещи, по-моему, в отношении Трампа обсуждаются: должен ли приличный человек так высказываться или писать в Twitter или нет, — отметил эксперт в беседе с порталом iz.ru. — Пресса гадает, продумано это было или спонтанно. Но, судя по характеру Трампа, он просто такой человек». Отказ от общепринятых норм поведения заметен, но «лидер тем и запоминается, он за эти нормы куда-то уходит», полагает Дикарев.

м5 Фото: Global Look Press/ZUMA/George Calvelo

Дутерте еще во время предвыборной кампании «совершенно четко выбрал для себя популистскую политику», напомнила в беседе с iz.ru Дарья Панарина, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте востоковедения РАН. По ее словам, после диктатуры режима Фердинанда Маркоса «все филиппинские лидеры вели себя очень осторожно, поскольку отчасти были напуганы» политикой предшественника. Дутерте же «так быстро завоевал бешеную популярность» прежде всего не за счет своей предвыборной программы — она походила на все аналогичные документы, — а тем, что «не только обещал проводить конкретную политику, но и проводил ее», отмечает Панарина.

Эксперт указывает, что основная цель крайне резких высказываний Дутерте в адрес Соединенных Штатов, Евросоюза и той же ООН — дать понять, что Филиппины — «свободная и самостоятельная страна, которая не собирается ни перед кем отчитываться». По словам Панариной, «это очень импонирует населению».