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Президент Филиппин послал «к черту» спецдокладчика ООН

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Rouelle Umali
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Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил специальному докладчику Организации Объединенных Наций (ООН) отправиться «к черту» и не вмешиваться в дела его государства.

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Заочной перепалкой между Диего Гарсией-Саяном и Дутерте предшествовало отстранение с поста главной судьи Филиппин Марии Лурдес Серено, передает Associated Press.

В мая текущего года Дутерте раскритиковал судью за отказ выполнить его решения. 

После этого ее отстранили с поста без соблюдения правил этой процедуры, прописанной в конституции.

Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян подверг критике отставку судьи и назвал ее угрозой для независимости суда на Филиппинах, передает «Газета.ру».

«Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Пусть идет к черту», — прокомментировал заявление сотрудника ООН Дутерте.

В минувшем году президент Филиппин назвал послов США шпионами, работающими на ЦРУ. Ранее он оскорбил верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, назвав его идиотом, и пообещал сжечь здание ООН.

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