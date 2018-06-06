Дутерте назвал условия своей отставки после скандала с поцелуем

Президент Филиппин Родриго Дудерте заявил, что если «достаточное число» женщин в стране выскажутся за его отставку, то он уйдет с поста главы государства. Политик рассказал об этом по возвращении из Южной Кореи, где произошел скандал с публичным поцелуем женщины.

Филиппинский лидер отметил, что в его поступке «злого умысла не было». «Это был шоу-бизнес, и все получили от этого удовольствие. Я не делаю на публике того, в чем есть злой умысел», — приводит его слова местное издание Philstar.

Во время визита в Южную Корею Дутерте провел ряд встреч с филиппинцами, проживающими в этой стране. Во время одного из таких мероприятий он публично поцеловал в губы женщину, пообещав ей в обмен экземпляр книги «Алтарь секретов: секс, политика и деньги в Филиппинской католической церкви», написанной журналистом Арьесом Руфо.

Поступок политика раскритиковали правозащитники, однако сама женщина отметила, что не думает, что ее права были нарушены.