Российская академия наук стремится стать одним одним из ключевых разработчиков, а затем координатором национального проекта «Наука». Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев во время рабочей встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

7 мая нынешнего года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Согласно этому документу, правительство должно до 1 сентября представить ряд национальных проектов. Один из них — в сфере науки.

Согласно поручениям главы государства, к 2024 году нужно обеспечить присутствие России в пятерке ведущих стран по ряду приоритетных направлений исследований. Также требуется создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Приборная база ведущих исследовательских организаций страны должна обновиться не менее, чем на 50%.

— Подписан указ президента о приоритетах развития нашей страны на ближайшие шесть лет. Там есть национальные цели и предполагается реализация крупнейших национальных проектов, в том числе такого проекта, как «Наука». Нам с вами (я имею в виду и правительство, и Министерство науки и высшего образования в том числе) нужно будет подумать, как объединить усилия для того, чтобы этот национальный проект реализовать, потому что это очень большая задача, — отметил Дмитрий Медведев на встрече с главой РАН.

По словам председателя правительства, важно выбрать приоритеты, которые позволят России войти в число ведущих стран.

— Задача сверхтрудная, но она по силам, я надеюсь, нашей стране и, конечно, научному сообществу, — сказал премьер-министр.

По мнению президента РАН, академия должна принимать участие в подготовке как минимум пяти нацпроектов из 12.

— Что касается национального проекта «Наука», у меня будет просьба, чтобы Российская академия наук была одним из ключевых разработчиков и дальнейшим координатором, — обратился Александр Сергеев к Дмитрию Медведеву.

Глава РАН отметил, что, согласно майскому указу президента, Россия за шесть лет должна войти в пятерку наиболее экономически развитых стран.

— Задача эта архисложная, и поэтому мы должны определённым образом сконцентрировать наши усилия, выбрать траекторию – она, может быть, единственная траектория, – по которой мы действительно должны пойти, чтобы эту задачу выполнить, — заявил Александр Сергеев.

По его словам, академия в целом "пребывает в боеспособном состоянии". Ряд проблемных вопросов уже удалось снять — в том числе при участии вице-премьера Татьяны Голиковой. Она 5 июня присутствовала на заседании президиума РАН.

Ранее Владимир Путин внес в Государственную думу проект поправок к закону об Академии наук. Документ предусматривает появление у РАН новых целей и задач. Это научное руководство вузами, популяризация науки, прогнозирование направлений социально-экономического развития России.

Академии предлагается поручить проведение финансируемых из бюджета фундаментальных научных и поисковых исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса. Также РАН получит право направлять в госорганы предложения о развитии законодательства и по вопросам, относящимся к сфере ее деятельности.