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РАН подготовит предложения по взаимодействию с Миннауки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президиум Российской академии наук (РАН) подготовит в ближайшие дни предложения по взаимодействию с недавно созданным Министерством науки и высшего образования, рассказал президент академии Александр Сергеев.

Документ направят руководству России. «Сейчас идут финальные консультации внутри Академии. Главное то, что нам бы хотелось, чтобы готовящееся положение о Министерстве науки и высшего образования прописывало детальный регламент взаимодействия, сотрудничества с РАН», — приводит слова Сергеева ТАСС.

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Академиков беспокоит, как будет выстроена работа РАН и Министерства науки и высшего образования. Опасения связаны с тем, что в положении о Миннауки может не оказаться такого разграничения полномочий, какое было у РАН с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО).

«Это серьезно, потому что Академия теряет связь со своими институтами. Конструкция, в которой совместная работа РАН и академических институтов всегда была сильной стороной российской-советской науки. Шанс потерять эту связь вызывает беспокойство», — подчеркнул Сергеев.

Ранее, 15 мая, Минобрнауки России разделили на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое займется общим и средним образованием, второе — научной и инновационной деятельностью. Кроме того, упразднили ФАНО, чьи функции передали Миннауки.

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