Глава РАН рассказал о предстоящей реформе аспирантуры

Система аспирантуры в скором времени изменится за счет сокращения количества лекций и введения обязательного написания научной работы по итогам обучения, сообщил 5 июня президент РАН Александр Сергеев.

«У Михаила Михайловича [Котюкова, министра науки и высшего образования] есть такая позиция [в вопросе реформы аспирантуры], она есть и у Ольги Юрьевны [Васильевой, министра просвещения] — нужно как можно скорее делать научную аспирантуру», — цитирует его ТАСС.

По мнению Сергеева, продолжительность обучения в аспирантуре может увеличиться, а обязательным атрибутом станет научная работа.

«Не ограничивать ее рамками 3–4 лет. Если это требуется, то в каких-то дисциплинах это может быть пять или шесть лет. Уменьшить объем педагогики, не надо слушать огромное количество часов лекций», — добавил глава РАН.

В декабре прошлого года замглавы Минобрнауки Григорий Трубников сообщил, что министерство планирует увеличить срок обучения в аспирантуре до шести лет и разделить его на два этапа.