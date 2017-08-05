Минобрнауки РФ намерено увеличивать количество бюджетных мест в аспирантуре для гуманитарных дисциплин, заявила в субботу глава министерства Ольга Васильева на молодежном образовательном форуме «Таврида» в Крыму.

В ходе встречи с министром участники форума поинтересовались у Васильевой, существуют ли тенденции к сокращению аспирантских мест, в частности по специальности история.

«Позиция очень четкая. Меньше мест не дали, будем их увеличивать. По ряду регионов увеличили. И я считаю, что без гуманитариев быть ничего не может. Я очень с большим пиететом отношусь к естественнонаучным, техническим специальностям, но я историк», — сказала Васильева, добавив, что без гуманитарной области знаний двигаться вперед будет крайне сложно.

Министр образования и науки подчеркнула, что аспирантура — это прежде всего научно-исследовательская деятельность, которая должна завершиться качественным результатом.