«Спартак» проведет два выездных матча еврокубков без зрителей

Московский «Спартак» проведет два гостевых матча еврокубков без болельщиков. Соответствующее решение принял дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Московскую команду наказали за поведение болельщиков во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского клуба «Атлетик Бильбао». Фанатов красно-белых уличили в использовании пиротехники и бросании посторонних предметов на поле, сообщает пресс-служба УЕФА.

Гостевой сектор московской команды дисквалифицировали на три встречи, однако дисквалификация на третий матч носит условный характер с испытательным сроком на два года. Кроме того, клуб оштрафован на €55 тыс.

«Спартак» в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате России и получил путевку в Лигу чемпионов. Москвичи начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда.

4 июня пресс-служба УЕФА сообщила, что петербургский «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей. Болельщиков российского клуба уличили в проявлении расизма во время матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг».

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