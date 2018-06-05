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«Спартак» проведет два выездных матча еврокубков без зрителей

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Московский «Спартак» проведет два гостевых матча еврокубков без болельщиков. Соответствующее решение принял дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Московскую команду наказали за поведение болельщиков во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского клуба «Атлетик Бильбао». Фанатов красно-белых уличили в использовании пиротехники и бросании посторонних предметов на поле, сообщает пресс-служба УЕФА.

Гостевой сектор московской команды дисквалифицировали на три встречи, однако дисквалификация на третий матч носит условный характер с испытательным сроком на два года. Кроме того, клуб оштрафован на €55 тыс.

«Спартак» в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате России и получил путевку в Лигу чемпионов. Москвичи начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда.

4 июня пресс-служба УЕФА сообщила, что петербургский «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей. Болельщиков российского клуба уличили в проявлении расизма во время матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг».

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