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Буффона дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитра

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Фото: REUTERS/Massimo Pinca
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Бывший голкипер «Ювентуса», ныне свободный агент Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на три матча еврокубков за резкие высказывания в адрес судьи Майкла Оливера. Соответствующее решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций.

Инцидент произошел во время ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала». В концовке встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Ювентуса», с чем не согласился Буффон. Он набросился на судью, толкнул его и был удален с поля.

После матча Буффон заявил, что у Оливера «вместо сердца мусорное ведро» и ему надо «сидеть дома и есть чипсы». Это высказывание и послужило поводом для дисквалификации, поясняет BBC Sport.

Джанлуиджи 19 мая провел последний матч в составе туринского «Ювентуса». Легендарный голкипер ушел из клуба на правах свободного агента. СМИ сообщали, что вратарь может продолжить карьеру в «ПСЖ» или «Ливерпуле».

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