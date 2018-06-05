Немецкие политики потребовали высылки посла США из ФРГ

Ведущих немецких политиков возмутили высказывания посла Соединенных Штатов в ФРГ Ричарда Гренелла, который заявил, что позиции политиков-консерваторов в Европе должны быть усилены.

Бывший глава Социал–демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц отметил, что слова дипломатического работника беспрецедентны, а также призвал отстранить его от должности и выслать из ФРГ.

Посол США действует как политик, добавил Шульц, передает kp.ru.

Поддержала мнение экс–главы СДПГ и лидер фракции «левых» в бундестаге Сара Вагенкнехт.

«Тот, кто, как американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат», — приводит ее слова RT.

3 июня в Германии призвали вернуть Россию в «Большую восьмерку» для противовеса США.

В конце мая канцлер Германии Ангела Меркель призналась в разговоре с экс-президентом США Бараком Обамой, что была вынуждена идти на четвертый срок, чтобы противодействовать новому американскому лидеру Дональду Трампу после его избрания.