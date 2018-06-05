Выбор президентом России Австрии для своего первого международного визита с момента вступления в должность не просто не случаен, но и весьма символичен. Ведь Австрийская Республика — не только традиционно дружественно настроенная по отношению к нам страна, не поддавшаяся на провокацию с «отравлением Скрипалей» и отказавшаяся высылать российских дипломатов, несмотря на неприкрытое давление со стороны Великобритании. Но и, будучи одной из ключевых европейских столиц, нейтральная Вена может стать эффективным посредником между Москвой и Евросоюзом, которому наконец-то удастся сдвинуть с мертвой точки давно назревший вопрос отмены обоюдовредных антироссийских санкций.

Австрийская Республика для нас примечательна также тем, что на ее примере мы доказали оправданность и эффективность нашего прагматического подхода к взаимодействию со всеми дружественными силами в Европе. То есть со странами, которые разделяют наши взгляды на будущее континента, независимо от их идеологии и текущего политического веса. В итоге, если раньше действительно можно было сказать, что друзья России не делают погоды в европейской политике, то за последнее время сторонники сближения с нашей страной перешли или находятся в процессе перехода из оппозиции во власть в Австрии, Болгарии, Италии и во многих других, в том числе ключевых, странах ЕС.

Такой расклад постепенно (хотя и гораздо медленнее, чем нам бы хотелось) сдвигает чаши весов в пользу общеевропейского сотрудничества вместо внутриконтинентальной конфронтации. Противники этого якобы «опасного сближения» ЕС с Россией пугают Европу тем, что Москва пытается подорвать Европейский союз с помощью набирающих силу евроскептиков.

В данном принципиальном вопросе необходимо расставить все точки над «i». Одно дело —использовать противоречия между европейскими странами и, что важнее, всемерно одобрять выход Евросоюза из-под деструктивной опеки США, чем мы действительно активно занимаемся. Но совсем другое дело — прямо работать на распад ЕС, в чем нас пытаются обвинить апологеты евроатлантического единства — такой вариант развития событий не отвечает нашим интересам на обозримую перспективу.

В интервью австрийскому телеканалу ORF президент России прямо заявил, что «у нас нет цели что-то или кого-то разобщить в ЕС» — «наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером».

В данном контексте следует воспринимать и визит Владимира Путина в Австрию, которая представляет собой буквально идеального европейского партнера, будучи одной из немногих стран ЕС, не являющихся членами НАТО. Спустя почти десять лет после того, как на конференции по вопросам мировой политики во французском Эвиане Россия впервые предложила «создать единую и надежную систему всеобъемлющей безопасности», мы снова «прощупываем почву» и ищем союзников в Европе для продвижения общеевропейской объединительной платформы во всех сферах взаимного интереса.

Мы прекрасно понимаем, что никто из политиков в ЕС, будучи в здравом уме, не думает, что пропагандистский миф об «агрессивной Москве», стремящейся расколоть, а затем захватить по частям континент, имеет отношение к реальности. Да, конечно же, крымский вопрос, урегулирование в Донбассе и бесконечные провокации наиболее недружественных России евроатлантических государств остаются серьезным препятствием на пути к реальному общеевропейскому единству. Именно поэтому, кстати, и «эвианская инициатива» не нашла в свое время должного отклика в Европе, поскольку была выдвинута после защиты населения Южной Осетии от грузинской агрессии.

Однако сейчас на пользу продвигаемой Россией общеевропейской повестки дня играет наметившийся по многим фронтам раскол между США и Европой. Начиная от планируемых санкций в отношении европейских компаний, не разорвавших отношений с Ираном, и заканчивая набирающей обороты «торговой войной». Соединенные Штаты постепенно становятся для Евросоюза скорее недобросовестным конкурентом, чем стратегическим союзником. На этом фоне канцлер Германии Ангела Меркель уже открыто говорит о том, что «европейцам пора взять свою судьбу в собственные руки». Похожие настроения начинают преобладать и в других европейских столицах.

Удастся ли России продуктивно использовать такие настроения и в конечном итоге сформировать общеевропейскую «коалицию здравого смысла» в противовес устаревшим евроатлантическим структурам во главе с США и завершить «малый ледниковый период» в отношениях с ключевыми европейскими партнерами — покажет время. Однако уже сейчас сложно не заметить наметившихся в последнее время положительных подвижек в диалоге Москвы с ключевыми столицами Европы. При сохранении существующих тенденций он обязательно должен вывести взаимоотношения России и Европейского союза на правильную траекторию.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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