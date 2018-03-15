Новый парламент Итальянской республики в перспективе может предрешить будущее уже давно пробуксовывающего проекта единой Европы. В конце концов, речь идет о победе популистов и евроскептиков не где-нибудь на периферии, а в третьей экономике еврозоны и одной из стран-учредительниц Евросоюза. Однако итальянцам еще предстоит решить сложный вопрос — как сформировать правящую коалицию. У более стабильной в политическом плане Германии на это ушло несколько месяцев.

Выборы в Италии по сути обнажили всю остроту не просто упадка, а постепенного ухода с европейской политической сцены многих «классических» партий, которые сменяли друг друга у власти десятилетиями. Более того, традиционное деление политсил на правых и левых все более размывается и утрачивает свою актуальность в современной Европе. Основная линия разлома проходит сегодня между сторонниками европейского статус кво (преимущественно теми самыми «классическими» лево- и правоцентристами) и теми, кто бросает вызов сложившемуся порядку вещей.

Итальянские евроскептики одержали 4 марта сокрушительную победу: и занявшее первое место умеренное левое «Движение пяти звезд», и значительно нарастившая мускулы радикальная правая «Лига» (бывшая "Лига Севера" — "Известия") в унисон заявляют о несправедливости политической системы, сложившейся в ЕС в целом и в Италии в частности. То, что первые делают упор на социальное неравенство, а вторые выдвигают на первый план неравенство региональное, уже не так важно.

Главное, что партии самого широкого политического спектра сходятся на платформе неприятия диктата Брюсселя и предлагают самые разные варианты исправления сложившихся в ЕС диспропорций: от системных реформ до выхода из Союза. Который, кстати, поддерживает почти половина жителей Италии. Более того, по мере углубления социально-экономического кризиса в стране сторонников такого радикального решения становится только больше.

Едва ли кого-то сегодня еще могут удивить факты деиндустриализации и обнищания таких периферийных стран ЕС, как Румыния и Болгария. Однако сложно поверить, что страна, стоявшая у истоков Европейского экономического сообщества (предшественника Евросоюза) получила от евроинтеграции такую негативную отдачу: по данным МВФ, сейчас реальные доходы итальянцев ниже, чем до введения евро в 1999 году. И все это на фоне лавинообразного роста внешнего долга, который уже достиг исторического рекорда в 2,279 триллиона евро.

Совершенно очевидно, что новому итальянскому правительству, сформированному по итогам выборов, придется приложить поистине титанические усилия, чтобы остановить спираль экономического упадка.

Однако основная проблема нынешней политической системы Италии как раз и кроется в отсутствии стабильности и необходимой преемственности власти. Это уже 65-й совет министров Итальянской Республики, то есть средний «срок годности» правительства в послевоенной Италии составляет немногим больше года. Не очень-то широкий горизонт для стратегического планирования.

Результаты последних выборов только усугубляют ситуацию: совокупно «Братья Италии», «Лига» и партия вернувшегося в политику экс-премьера Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», которые ранее уже формировали коалиционное правительство, набрали менее 36 % — для достаточного большинства не хватило всего лишь 4%. При этом пока еще правящая «Демократическая партия» не смогла даже преодолеть барьер в 20%.

При таком раскладе судьбу республики могли бы решить популисты из «Движения пяти звезд». Однако для этого им придется, что называется, наступить на горло собственной песне. Мало того, что эта партия с момента своего основания декларирует свою принципиальную «аполитичность», так еще и возможные партнеры по коалиции едва ли могут вызвать восторг у ее сторонников – либо непопулярные левоцентристы, либо представители правого спектра, которых объединяет с победителями парламентской гонки разве что скепсис в отношении ЕС. Это важная, но пока еще явно недостаточная для успешных коалиционных переговоров предпосылка.

Все это означает, что Италию, по всей видимости, опять ждет «подвешенный парламент», а, следовательно, нестабильное и не опирающееся на достаточно широкую общественную поддержку правительство. Без мандата доверия на проведение системных преобразований, отсутствие которых только усилит кризис в стране.

Что же касается влияния прошедших выборов на общеевропейский расклад, то даже если сам по себе исход голосования в Италии не станет для ЕС чем-то критическим, вкупе с другими событиями, начиная от Brexit и заканчивая нарастанием центробежных тенденций в самых разных уголках Евросоюза, итальянский успех евроскептиков может оказаться именно той соломинкой, которая в итоге переломит хребет единой Европе.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции