Сегодня, неожиданно для многих, власти Сирийской Арабской Республики (САР) официально признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Более того, Дамаск анонсировал открытие в самое ближайшее время дипломатических представительств в Сухуми и Цхинвале.

Руководители «непризнанных» кавказских республик уже выразили президенту САР Башару Асаду свою благодарность и высказали надежду на то, что «в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие и ее народ приступит к мирной жизни».

Пожалуй, это главное, что объединяет такие разные и относительно далекие друг от друга государства. Стремление к миру, свободному самоопределению и отчаянная (и важно подчеркнуть — успешная) борьба за право самим, вопреки внешнему диктату и даже агрессии, решать судьбу своего народа.

Руководство Грузии, упорно не желая признать объективную реальность, ожидаемо окрестило происходящее «манипуляцией со стороны России» и запустило процедуру по разрыву дипломатических отношений с САР.

Ну что можно сказать в ответ? Чем больше таких российских «манипуляций», тем стабильнее и безопаснее будет и на Кавказе, и на Ближнем Востоке, и во всех прочих регионах планеты.

Судите сами: после признания в 2008 году Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в этих республиках установился прочный и долгожданный мир. Это объективно.

В результате действий российских ВКС в Сирии легитимному руководству САР удалось сломить и в значительной степени подавить сопротивление международного терроризма. И хотя говорить о полном окончании войны пока еще не приходится, истосковавшаяся по мирной жизни Сирийская республика уже намечает и реализует планы послевоенного восстановления.

И в эти планы как нельзя лучше вписывается признание союзных России кавказских республик.

Во-первых, такой решительный дипломатический шаг способен послать вовне крайне важный для Сирии сигнал: буквально на днях освобожденный от террористов Дамаск дает понять всему миру, что считает развязанную против него войну стратегически (пусть еще и пока не фактически) оконченной, а мирные перспективы — только набирающими обороты. Что предполагает в том числе и активизацию международных контактов.

И, во-вторых, конечно же, своими действиями Сирия буквально устанавливает «союзнический эталон» для всех дружественных России стран, которые нам чем-либо фактически или исторически обязаны. САР демонстрирует по-настоящему товарищеское по отношению к России поведение: не торговаться за каждый рубль, а поддерживать Москву по ключевым международным вопросам — так поступают настоящие союзники, а не «попутчики», стремящиеся спрыгнуть с поезда на первой же удобной остановке.

Хочется надеяться, что этому примеру в дальнейшем последуют и другие наши ближайшие (во всех смыслах) союзники. В конце концов нельзя бесконечно торговать поддержкой — иногда следует поступать по-союзнически просто потому, что это правильно, а не для того, чтобы непременно что-то получить взамен.

Для России это сейчас действительно важно. Ведь речь идет не о ситуативной поддержке каких-то крошечных островных стран в далеких морях-океанах. А о партнерстве с одним из ключевых государств стратегического региона — центра, в котором, так уж получилось, сходятся геополитические интересы практически всех великих держав современности.

Конечно же, происходящие в наши дни с участием и в поддержку России миротворческие процессы еще предстоит по достоинству оценить в последующем. Большое видится на расстоянии.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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