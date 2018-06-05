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МЧС нарастит штат пожарных инспекторов

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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МЧС России увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора, рассказал первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

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«Эти изменения отразятся в первую очередь на инспекторском составе. Сейчас насчитывается около 10 тысяч в то время, как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штаты ГПН», — приводит его слова «РИА Новости».

Чуприян добавил, что также особое внимание будут уделять материально-техническому обеспечению и развитию пожарных лабораторий, которые будут отвечать на вопросы следствия и дознания о причинах пожара. 

Ранее в июне новый глава МЧС Евгений Зиничев поручил руководителям территориальных управлений министерства проанализировать эффективность работы.

4 июня президент России Владимир Путин снял с должности трех высокопоставленных чиновников в МЧС. Своих постов лишились первый замглавы ведомства Владимир Степанов, глава МЧС по Крыму Сергея Абисов, а также начальник кемеровского главка МЧС Александр Мамонтов, который проходил по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

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