МЧС нарастит штат пожарных инспекторов

МЧС России увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора, рассказал первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

«Эти изменения отразятся в первую очередь на инспекторском составе. Сейчас насчитывается около 10 тысяч в то время, как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штаты ГПН», — приводит его слова «РИА Новости».

Чуприян добавил, что также особое внимание будут уделять материально-техническому обеспечению и развитию пожарных лабораторий, которые будут отвечать на вопросы следствия и дознания о причинах пожара.

Ранее в июне новый глава МЧС Евгений Зиничев поручил руководителям территориальных управлений министерства проанализировать эффективность работы.

4 июня президент России Владимир Путин снял с должности трех высокопоставленных чиновников в МЧС. Своих постов лишились первый замглавы ведомства Владимир Степанов, глава МЧС по Крыму Сергея Абисов, а также начальник кемеровского главка МЧС Александр Мамонтов, который проходил по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».