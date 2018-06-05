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МЧС отменит запрет на проверки среднего бизнеса

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Приказ МЧС России от 12 сентября 2016 года о запрете проверок среднего бизнеса будет отменен, сообщил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

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«Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идет о проверках среднего бизнеса», — цитирует его «РИА Новости».

Объекты малого бизнеса освободили от проверок с 1 января 2016 года, а с осени 2016 года глава МЧС России Владимир Пучков распорядился не проводить плановые проверки также и на объектах среднего предпринимательства. Правило не касалось лишь социальных учреждений, а также учреждений сферы здравоохранения и образования.

25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По данным следствия, в ТЦ c 2017 года не проверяли соблюдение правил пожарной безопасности, хотя знали о возможных нарушениях.

Предварительно установлено, что системы сигнализации и пожаротушения не сработали. В результате трагедии погибли 60 человек, еще 79 пострадали, из них 27 — дети.

СК России уже предъявил обвинения пятерым фигурантам дела. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, расследование трагедии потребует нескольких месяцев.

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