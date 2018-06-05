Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Порт» в Казани

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Порт» в Казани, рассказал официальный представитель ГУ МЧС по Республике Татарстан Андрей Родыгин.

«В 14:03 мск — ликвидация открытого горения», — приводит его слова ТАСС.

Сообщается, что площадь пожара составила 2,8 тыс. кв. м.

Инофрмация о возгорании в торговом центре поступила на пульт дежурного 5 июня в 08:22 мск. Из здания эвакуировали 20 человек. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

На месте пожара от МЧС работают 36 единиц техники и 135 человек личного состава.

Еще один крупный пожар произошел 5 июня в Новосибрске на территории бетонного завода № 1. Площадь пожара по предварительным данным составила 300 кв. м.

Президент России Владимир Путин 31 мая потребовал от нового главы МЧС Евгения Зиничева вести строгий контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей (аналогичных сгоревшему в марте ТЦ «Зимняя вишня»). Кроме того, глава государства поручил Зиничеву наказывать сотрудников ведомства за халатное отношение к своим обязанностям.