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Площадь пожара в ТЦ «Порт» выросла до 200 кв. м

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Фото: пресс-служба Главного управление МЧС России по Республике Татарстан/16.mchs.gov.ru
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Площадь пожара в казанском торговом центре «Порт» выросла в три раза — до 200 кв. м, передает главное управление МЧС России по Татарстану.

«На месте тушения созданы четыре боевых участка. Сейчас на месте работают от МЧС 36 единиц техники и 135 человек личного состава», —  говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в здании поступило в 8:22 мск. Пожарные оперативно выехали по второму номеру вызова. По прибытии экстренные службы установили, что возгорание произошло на первом этаже торгового центра. Площадь пожара составляла примерно 20 кв. м, ему был присвоен второй номер сложности из возможных пяти.

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