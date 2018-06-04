Цех картонно-рубероидного завода загорелся в Рязани

Производственный цех картонно-рубероидного завода в Рязани загорелся на площади 600 кв. м.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города, очаг возгорания находится «в цехе по производству мастичной ленты на территории ЗАО МПК «КРЗ» на улице Дружная, д. 18.

По предварительным данным, никто не пострадал. К месту пожара направлена лаборатория для мониторинга вредных веществ в воздухе.

3 июня в пожар произошел в ангаре на юго-востоке Москвы. В район ЧП был направлен противопожарный вертолет. В тушении огня также принимали участие 37 единиц техники и 115 человек личного состава.