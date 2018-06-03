Крупный пожар локализован в ангаре на юго-востоке Москвы

Пожар локализован в ангаре на Южнопортовой улице в Москве. Об том сообщил в воскресенье, 3 июня, сайт столичного главка МЧС РФ.

«В ходе тушения было установлено, что происходит горение металлического строения по всей площади, в плане 40х15 метров. Произошло частичное обрушение кровли», — сообщают спасатели.

Отмечается, что в инциденте никто не пострадал.

Сообщается, что на место пожара следует лаборатория МЧС, направлены порядка 30 единиц техники м вертолет.

30 мая противопожарный вертолет вылетел на юго-восток Москвы для тушения возгорания на территории мусоросжигательного завода, площадь которого достигла 350 кв. м.