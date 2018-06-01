Пожарные ликвидировали огонь на складе в Мытищах

Спасатели МЧС ликвидировали открытый огонь на складе стройматериалов в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 3,5 тыс. квадратных метров. Никто не пострадал», — приводит сообщение спасателей телеканал «360».

ЧП произошло 1 июня на складе на Осташковском шоссе. Загорелись два ангара со стройматериалами. В тушении возгорания принимали участие 31 человек и 10 единиц техники. К ликвидации пожара также привлекли два вертолета: Ми-8 и Ка-32. По предварительной информации, причиной возгорания стали нарушения при монтаже и эксплуатации электропроводки и электрооборудования внутри одного из складов.