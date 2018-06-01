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Два ангара со стройматериалами загорелись в Мытищах

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Два ангара со стройматериалами загорелись в подмосковных Мытищах, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

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Пожар происходит по адресу: Осташковское шоссе, владение 15. Площадь пожара составляет 3,5 тыс. кв. м.

По словам представителя регионального главка МЧС, один из ангаров размером 50 на 30 м горит по всей площади, а второй, размером 50 на 40 м, воспламенился частично.

Причины происшествия устанавливаются.

Тем временем в другой части Подмосковья — в Одинцовском районе — уже вторые сутки горит мусорный полигон

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