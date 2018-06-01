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Дети пострадали при пожаре в иркутском ТЦ

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Фото: sia.ru
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Возгорание возникло в «детской лаборатории» на третьем этаже торгового центра «Комсомолл» в Иркутске, пострадали восемь детей, сообщает местное издание IRK.ru.

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ЧП произошло во время химического опыта в на третьем этаже ТЦ, загорелась спиртосодержащая жидкость. Было эвакуировано более 1,5 тыс. человек.

Как указывает «РИА Новости» со ссылкой на региональный Минздрав, дети в возрасте 7–10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. Всех их доставили в больницу. 

Состояние пострадавших — средней и легкой степени тяжести.

У ряда СМИ данные о пострадавших разнятся, сообщается, что травмы могли получить от 5 до 10 детей.

О случившемся доложено властям региона.

Ранее в мае совместные проверки МЧС России и прокуратуры показали, что более 70% ТРЦ страны соответствуют требованиям пожарной безопасности.

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