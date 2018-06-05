В Новосибирске загорелся бетонный завод

Крупный пожар произошел во вторник, 5 июня, на территории бетонного завода № 1 в Ленинском районе Новосибирска, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Из здания растворного узла идет дым, доносятся хлопки. <…> Возгорание на площади 300 кв. м, но это еще уточняется», — приводит ТАСС слова источника в МЧС.

Информация о пострадавших уточняется. Очевидцы наблюдают густой черный дым от пожара из разных районов города.

4 июня в Рязани загорелся производственный цех картонно-рубероидного завода на площади 600 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.