Торговый центр «Порт» горит в Казани

Пожар произошел в торговом центре «Порт» в Казани. Об этом заявили в пресс-службе регионального центра МЧС.

«Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих», — говорится в сообщении.

Персонал, находившийся в здании, эвакуирован. Посетителей в ТЦ не было, так как он еще не открылся.

Информации о пострадавших нет.

Мужчина спас девушку и молодого человека до прибытия спасателей при пожаре в поселке Сельдь Ульяновской области 4 июня. В ликвидации возгорания было задействовано почти 50 пожарных.