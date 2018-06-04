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Молодой мужчина спас двух человек при пожаре в Ульяновской области

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Молодой мужчина спас девушку и молодого человека до прибытия спасателей при пожаре в поселке Сельдь Ульяновской области. В ликвидации возгорания было задействовано почти 50 пожарных.

Пожар произошел в ночь на 4 июня в одном из жилых деревянных домов на Старосельдинской улице. До приезда спасателей 21-летний мужчина вытащил из огня находившихся внутри девушку и молодого человека, сообщает 1ul.ru.

В результате пожара огнем были полностью уничтожены дом, надворные постройки, сараи, а также повреждены баня и крыша гаража на соседнем участке. В ликвидации возгорания участвовали 47 человек личного состава МЧС по Ульяновской области и 11 единиц техники.

Владельцы дома отказались от временного размещения. Сейчас устанавливается размер материального ущерба.

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