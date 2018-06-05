Дом-музей Ростроповичей сохранят в Оренбурге

Дом-музей Ростроповичей планируют сохранить в Оренбурге после долгих споров. Региональное министерство культуры и внешних выкупило здание на улице Зиминской, 25 с личными вещами Ростроповичей. Предыдущий собственник хоте распродать личные вещи семьи и их дом.

Собственник половины помещения предлагал передать безвозмездно ценные вещи из дома, при условии покупки его половины дома. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг решил сохранить памятное место и для этого региональное министерство культуры пошло на сделку с владельцем дома.

Половина здания и все ценные вещи в нем были выкуплены за 6 млн рублей. Среди сохраненных экспонатов старинные зеркала, книги, фотографии Ростроповичей, точильный станок и многое другое, сообщает РИА «Оренбуржье».

Как сообщили в министерстве культуры и внешних связей, теперь все здание принадлежит государству. На данный момент идет процедура передачи прав собственности одному из областных учреждений культуры. После этого планируется провести ремонт и создать новую музейную экспозицию.

Оренбург – малая родина матери, деда и прадеда Мстислава Леопольдовича. С 1993 года маэстро каждый год давал открытые мастер-классы в городе, а с 2013 проходит Международный фестиваль имени Мстислава Ростроповича.