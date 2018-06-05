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Писатель Мураками станет ведущим музыкальной радиопередачи

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Фото: TASS/Imago-Images
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Японский писатель Харуки Мураками станет ведущим музыкальной радиопередачи, предлагая слушателям свои любимые песни и мелодии. 

«В ходе передачи он будет ставить песни и мелодии, которые слушает во время пробежки», — рассказали ТАСС в компании Tokyo FM, на волнах которой с 5 августа будет выходить программа.

Мураками известен своим увлечением бегом, он неоднократно принимал участие в марафонах, поэтому программа будет носить название RUN&SONGS («Бег и песни»). 

В сообщении также отмечается, что Мураками с юности увлекается джазом, однако неизвестно, какие конкретно композиции писатель будет предлагать слушателям.

69-летний писатель практически не дает интервью под запись, поэтому новость об авторской радиопередаче вызвала ажиотаж в Японии. 

Мураками — автор романов «Охота на овец», «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы», «Кафка на пляже», «1Q84». Его произведения переведены более чем на 40 языков.

Ранее сообщалось, что музей, посвященный писателям Аркадию и Борису Стругацким, появится в Санкт-Петербурге. Его планируется разместить на территории Пулковской обсерватории. 

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