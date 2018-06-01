Британская писательница, автор серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг напишет новую книгу для детей. Об этом она сообщила во время онлайн-беседы с поклонниками на своем сайте.

По словам писательницы, книга не будет иметь отношения к школе чародейств и волшебства «Хогвартс» и ее героям. Роулинг отметила, что в течение ближайших нескольких лет она планирует написать очередную фантастическую историю, которая, по ее мнению, будет иметь не меньший успех, чем ее предыдущие литературные работы, сообщает сайт kp.ru.

Сейчас Роулинг занята написанием сценария к третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают». История является своеобразным приквелом к киносерии о Гарри Поттере. Премьера второй части фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» намечена на середину ноября 2018 года.

Ранее стало известно, что Алан Рикман был расстроен ролью Северуса Снейпа в «Гарри Поттере».