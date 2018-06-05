Прямой эфир
Сюжет:

Футболисты Чили переиграли Сербию в товарищеском матче

0
Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Сербии по футболу проиграла Чили в товарищеском матче. 

Встреча завершилась со счетом 1:0, передает «Газета.ру». Единственный гол в матче забил защитник чилийцев Гильермо Марипан.

На чемпионате мира в России сербы сыграют в группе Е с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой. Чилийцы не смогли квалифицироваться на турнир.

Российский арбитр Владислав Безбородов ранее показал прямую красную карточку защитнику сборной Италии Доменико Кришито, который выступал за петербургский «Зенит», в товарищеском матче против Нидерландов.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госслужащим в Бразилии разрешили не ходить на работу во время ЧМ-2018
FIFA представит новую телевизионную заставку к ЧМ-2018 из-за ошибки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017