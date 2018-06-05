Футболисты Чили переиграли Сербию в товарищеском матче

Сборная Сербии по футболу проиграла Чили в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 1:0, передает «Газета.ру». Единственный гол в матче забил защитник чилийцев Гильермо Марипан.

На чемпионате мира в России сербы сыграют в группе Е с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой. Чилийцы не смогли квалифицироваться на турнир.

Российский арбитр Владислав Безбородов ранее показал прямую красную карточку защитнику сборной Италии Доменико Кришито, который выступал за петербургский «Зенит», в товарищеском матче против Нидерландов.

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