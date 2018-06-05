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Арбитр Безбородов удалил Кришито в матче Италии против Нидерландов

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Фото: Global Look Press/Loris Roselli
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Футболисты сборной Италии сыграли вничью с командой Нидерландов в товарищеском матче. Встреча в Турине завершилась со счетом 1:1.

У итальянцев мяч забил Симоне Дзадза, у голландцев — Натан Аке.

Российский арбитр Владислав Безбородов во втором тайме показал прямую красную карточку защитнику сборной Италии Доменико Кришито, который ранее выступал за петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей из-за поведения болельщиков на матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг».

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