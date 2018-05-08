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Капитан «Зенита» попрощался с болельщиками

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Фото: ТАСС/ФК «Зенит»/Вячеслав Евдокимов
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Капитан «Зенита» Доменико Кришито намерен покинуть клуб после игры 30-го тура чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск», который состоится 13 мая. 

«В воскресенье для меня будет особый матч. Но, к сожалению, это будет последний матч в футболке «Зенита»... Я горжусь, что вошел в историю клуба как защитник с самым большим числом забитых мячей. Хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной в этом прекрасном приключении», — написал итальянец в своем Instagram.

31-летний Доменико Кришито перешел в «Зенит» из «Дженоа» в 2011 году. Он сыграл с сине-бело-голубыми 223 игры, в которых забил 21 гол. В марте заявил, что не будет продлевать контракт и вернется на родину, чтобы играть за «Дженоа», указывает телеканал «78».

Помимо Кришито покинуть «Зенит» решил и главный тренер команды Роберто Манчини. Он также расторгнет договор с сине-бело-голубыми после 30-го тура чемпионата РФ.

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