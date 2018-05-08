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«Зенит» ожидает миллионного болельщика на стадионе «Санкт-Петербург»

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Суммарная посещаемость игр «Зенита», которые проводятся на стадионе «Санкт-Петербург», в текущем сезоне может превысить 1 млн человек. Миллионного болельщика ждут на матче последнего тура чемпионата России по футболу, когда «Зенит» сразится с ФК «СКА-Хабаровск».

Первый матч на этом стадионе «Зенит» провел 22 апреля 2017 года, встретившись с «Уралом» из Екатеринбурга. В этом сезоне сине-бело-голубые сыграли на Крестовском острове все домашние игры. Вместимость стадиона во время игр в рамках чемпионата, Кубка России и Лиги Европы составляла 56 тыс. человек. К ЧМ-2018 ее должны увеличить до 68 тыс. человек за счет дополнительных временных трибун.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», клубу удалось установить абсолютный рекорд по средней и суммарной посещаемости домашних матчей всех чемпионатов в современной истории России. Так, на встречах с участием команды побывали в общей сложности 974 748 фанатов. В этом сезоне самым посещаемым стал матч «Зенита» против «Спартака», за которым с трибун стадиона наблюдали 53 359 человек.

Теперь стадион «Санкт-Петербург» ожидает своего миллионного болельщика. Телеканал «78» передает, что в честь этого события клуб решил объявить акцию «Миллионный болельщик». Ее победитель получит специальный приз.

Матч «Зенита» и «СКА-Хабаровск» состоится 13 мая. В этот день болельщики смогут протестировать новую станцию метро «Новокрестовская». Там уже началось рабочее движение.

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