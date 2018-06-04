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Критики назвали сериалы с худшими концовками

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Фото: Castle Rock Entertainment
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Кинокритики составили рейтинг сериалов с худшими концовками всех времен. Об этом сообщает журнал USA Today.

Названы лучшие сериалы 2018 года

Первую строчку антирейтинга занял сериал «Как я встретил вашу маму», где герой Джоша Рэднора восстанавливает отношения с героиней Коби Смолдерс, хотя в течение всего сюжета пара считалась худшей в сериале. Кроме того, ради воссоединения этих двух героев создатели «убили» жену героя, перечеркнув этим всю идею сериала.

Второе место рейтинга досталось ситкому «Сайнфелд», поскольку главные герои попали в тюрьму за то, что были плохими самаритянами.

Третье место занял мистический сериал «Остаться в живых». Критики сочли неуместным счастливый финал, где создатели решили отправить всех героев в чистилище. Триллер «Декстер» оказался на четвертой позиции антирейтинга. Здесь решение главного героя в исполнении Майкла С. Холла сочли странным: инсценировать собственную смерть, чтобы начать жизнь лесоруба. Замыкает топ-5 сериалов с худшими концовками «Зачарованные». По мнению критиков, финал восьмого сезона был слабым, в отличие от седьмого, на котором стоило поставить точку, сообщает телеканал «360».

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